Ascolti tv, Conti record con la finale di Tale e Quale. La Rai domina l'access

Ascolti tv, Conti da record con la finale di Tale e Quale (25%)

Nella serata di ieri, venerdì 3 novembre 2023, su Rai1 la finale di Tale e Quale Show ha conquistato 3.913.000 spettatori pari al 25.1% di share. Su Canale5 L’Ora Legale ha incollato davanti al video 1.828.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Rai2 N.C.I.S. è la scelta di 761.000 spettatori (3.8%), mentre N.C.I.S. Hawai’i viene visto da 537.000 spettatori (3.1%) e The Rookie raccoglie 468.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 Fortress – La fortezza in prima tv è visto da 948.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il documentario Enrico Mattei. Ribelle per amore raccoglie 393.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.193.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 933.000 spettatori e il 6.6%. Su Tv8 Formula 1 – GP di San Paolo, Qualifiche in differita ottiene 380.000 spettatori (2%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.336.000 spettatori con il 7% (replica di terza serata: 117.000 – 2.5%).

Ascolti tv, nell'access Prime Time svetta Affari Tuoi

Su Rai1 Cinque Minuti incolla davanti al video 4.588.000 spettatori con il 22.9%, mentre Affari Tuoi è seguito da 4.714.000 spettatori con il 23.1%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.887.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post sigla 804.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.282.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.331.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole segna 1.721.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 874.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 809.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.685.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 472.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 624.000 spettatori (3.1%).