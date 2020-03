Ascolti Tv Coronavirus Rai: Liorni sostituisce Venier la domenica pomeriggio

L'emergenza Coronavirus impone a Viale Mazzini la drastica decisione di chiudere uno dopo l'altro i programmi. La più colpita, Rai1 che ha visto sospendere - fra gli altri - Porta a Porta, Vieni da me, La prova del Cuoco e Domenica In.

Mentre in un primo momento era stato annunciato, al posto del contenitore condotto da Mara Venier un "Meglio di" con i frammenti più salienti dell'edizione in corso, ecco che arriva la notizia che, al posto di Zia Mara, arriverà Marco Liorni con una puntata speciale di Italia Sì.

Dalle 14 alle 16.30, Lo Speciale ItaliaSì #restateacasa vedrà Liorni, Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli "girare" l’Italia andando a trovare tanti VIP come Eleonora Daniele, Mara Venier, Antonella Clerici, Fiorello, Carlo Conti, Flavio Insinna, Milly Carlucci e tanti altri. Da un comunicato ufficiale apprendiamo che "si incontreranno i medici in prima linea nei reparti di malattia infettiva, e poi con la Polizia di Stato, in collegamento e in diretta, a guardare cosa succede nella Capitale la prima domenica di blocco totale. Collegamenti anche con i corrispondenti RAI all'estero per capire cosa succede nel mondo. Filmati che ci raccontano l’Italia che reagisce a questo momento. La Cina che piano piano sta rinascendo. La sigla “Italia d’Oro” di Pierangelo Bertoli è stata riarrangiata per l’occasione dal figlio Alberto. Da casa il pubblico potrà partecipare mandando whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram".

S'ignorano i motivi di tale scelta improvvisa, annunciata sui social network dallo stesso Marco Liorni, e soprattutto i criteri a essa relativi. Vi terremo aggiornati.