Ascolti Tv Coronavirus: Sospesi Insinna, Amadeus, Balivo, Isoardi. E Ballando?

Il Coronavirus, decretato pandemia dall'Oms, induce i vertici Rai a sospendere i programmi Tv più noti. Come affaritaliani viene a sapere in anterima, dopo Porta a Porta e I Soliti Ignoti, ecco che verranno fermati anche L'Eredità di Flavio Insinna (dal 22 marzo, poi andrà in onda in replica), Vieni da me di Caterina Balivo (sostituita da venerdì 16 marzo da La Vita in Diretta che verrà programmata in anticipo rispetto al consueto slot orario), La Prova del cuoco di Elisa Isoardi (sostituita da Storie Italiane). Sospeso anche (da venerdì) Buongiorno Benessere di Vira Carbone, tutte le produzioni condotte da Gigi Marzullo e S'è fatta notte. Per UnoMattina in Famiglia di Michele Guardì non saranno più consentite prove, e cambierà lo studio torinese di Da noi... A Ruota Libera con Francesca Fialdini.

Quanto a Ballando con Le Stelle, condotto da Milly Carlucci, che avrebbe dovuto iniziare a marzo, verrà spostato a settembre.

I provvedimenti di cui sopra erano auspicati anche dall'autore dell'articolo, specie dopo aver visto proprio oggi alla Prova del Cuoco una distanza ravvicinatissima tra l'ospite Monica Leofreddi e uno dei cuochi in studio (come dimostra la foto che pubblichiamo qui sotto). Sperando che l'emergenza termini presto e di lasciarci alle spalle al più presto l'incubo Coronavirus.