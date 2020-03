Ascolti Tv Coronavirus: Stop a Bonolis, Panicucci, Forum, Uomini e Donne

L'emergenza sanitaria relativa al Coronavirus decreta altre sospensioni di programmi televisivi, questa volta quattro campioni di ascolti Tv Mediaset. A partire da domani lunedì 16 marzo 2020, per quanto riguarda Forum condotto da Barbara Palombelli e Avanti un altro presentato da Paolo Bonolis, "saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni".

Uomini e Donne di Maria De Filippi, dal canto suo, vedrà proseguire la programmazione per alcune puntate, per poi essere temporaneamente sospeso. Questo perché il programma è strettamente "legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti", e quindi impossibile a realizzarsi con l'Italia blindata dal lockdown. Sarà sostituito da film.

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, verrà invece lasciata a casa e la sua trasmissione, trasformata per l'occasione in Mattino 5-Speciale Coronavirus, verrà affidata alle redini del solo Francesco Vecchi.

Per quanto saranno in vigore queste scelte? Mediaset fa sapere che, per quanto riguarda Uomini e Donne, Forum e Avanti un altro, le registrazioni delle nuove puntate riprenderanno una volta normalizzata la situazione e rientrata l'emergenza. A quel punto si vedrà anche il ritorno di Federica Panicucci.

Appresa la notizia della sospensione delle registrazioni di Avanti un altro, Paolo Bonolis ha criticato pubblicamente la decisione dei vertici Mediaset. "Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah."