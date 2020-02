Ascolti tv, d’Urso riesce nella “mission impossible”: diretta fiume senza pubblico. Picchi del 24%

Era una puntata difficilissima quella di domenica sera. Una puntata senza pubblico (per le decisioni della Regione Lombardia dopo l’emergenza Coronavirus), ma la d’Urso riesce nel miracolo. Così, il Live supera 3.3 milioni di spettatori e 12.3% di share nella prima parte (con Giuseppe Conte in collegamento). Lo share sale al 13% nella seconda parte ed arriva anche a picchi del 24% con 4 milioni di spettatori nella lunghissima diretta.

La d’Urso precisa che in 43 anni di televisione non era mai accaduto di andare in onda senza pubblico. Ma l’impresa è riuscita. “Il pubblico che dà calore, che ci sostiene, non c’è. Si tratta di 350 persone. E’ dura, ma per amore e senso di responsabilità siamo in onda”, dice in diretta la d’Urso. “Siamo in dieci circa in questo studio. Si sente l’eco. È surreale”, puntualizza. Una puntata piena di scoop e colpi di scena. Ma da casa il calore del pubblico non manca.