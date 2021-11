Ascolti tv, Fazio oltre il 12%. Gentili batte In Onda ma cala in prime time

Ascolti tv ieri sera domenica prime time

Rai1 con la serie tv 'Cuori' si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri domenica 21 novembre grazie a 4.220.000 telespettatori e al 19,9% di share. Secondo posto per Rai3 che con 'Che Tempo Che Fa' ha registrato 3.025.000 telespettatori e il 12,3% e, a seguire, 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo', 1.835.000 e il 9,4%. Canale 5 con 'All Together Now - La musica è cambiata' ha totalizzato 2.407.000 telespettatori e l'11,9%.

Appena fuori dal podio Italia1 con 'Jurassic World' visto da 1.292.000 telespettatori pari al 6,2%, mentre Rai2 con 'N.C.I.S. Los Angeles' ha ottenuto 895.000 telespettatori e il 3,6% e a seguire 'N.C.I.S. New Orleans', 747.000 con il 3,2%.

Retequattro con 'Controcorrente' ha segnato il 3,8% di share e 716.000 telespettatori e Nove con 'Aldo, Giovanni e Giacomo - Abbiamo fatto 30…' ha interessato 591.000 telespettatori e il 2,5% di share. Chiudono la classifica del prime time di ieri Tv8 con 'MasterChef' (479.000 telespettatori, share 2,5%) e La7 con 'Atlantide' (365.000 telespettatori, share 2,1%).

Ascolti tv access prime time domenica 21 novembre

Anche l'access prime time ha visto la vittoria di Rai1 grazie a 'Soliti Ignoti - Il Ritorno', seguito da 4.750.000 telespettatori con il 19,43% di share, mentre 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ne ha ottenuti 3.358.000 pari al 13,74%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla 1.337.000 spettatori (5.5%).

Su Rai3 la Presentazione di Che Tempo Che Fa interessa 1.852.000 spettatori pari al 7.9%. Su Rete4 Controcorrente ha radunato 979.000 individui all’ascolto (4.1%) nella prima parte e 888.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 825.000 spettatori (3.4%).

Su Tv8 4 Ristoranti è visto da 440.000 spettatori pari all’1.8%. Sul Nove Little Big Italy ha raccolto 460.000 spettatori (1.9%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie arriva a 302.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv day time pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.047.000 spettatori (18.8%) nella prima parte dalle 14:01 alle 14:55 e 2.708.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte dalle 15 alle 17:02. A seguire Da Noi… A Ruota Libera interessa 2.598.000 spettatori pari al 15.2%.

Su Canale5 Amici incolla 3.116.000 spettatori (19.7%), mentre Verissimo conquista 2.856.000 spettatori (18.5%) nella prima parte e 2.517.000 spettatori (14.1%) nella seconda. Su Rai2 Una corona per Natale interessa 671.000 spettatori con il 4.2%. A seguire Mompracem – L’isola dei documentari interessa 481.000 spettatori (3.1%) e la finale delle ATP Finals di tennis Zverev-Medvedev 752.000 spettatori (4.5%).

Su Italia1 Lucifer ha raccolto 388.000 spettatori (2.4%) nel primo episodio, 370.000 spettatori (2.4%) nel secondo episodio, 371.000 spettatori (2.4%) nel terzo episodio e 353.000 spettatori (2.1%) nel quarto episodio. Su Rai3 Tg Regione informa 2.514.000 spettatori (15.3%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.205.000 spettatori (7.6%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 985.000 spettatori (6.4%).

A seguire Rebus arriva a 841.000 spettatori (5.5%), mentre Kilimangiaro incolla 885.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 1.301.000 spettatori (7.3%) nella seconda parte. Su Rete4 Sherlock Holmes: soluzione settepercento ha convinto 234.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 la replica di Non è L’Arena intrattiene 226.000 spettatori (1.4%). Su SkySport il Gran Premio di Formula 1 è visto da 904.000 spettatori (5.8%).