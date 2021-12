Ascolti tv, l'omaggio a Carla Fracci vince il prime time. Fazio supera l'11%

Ascolti tv pima serata di domenica 5 dicembre

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Carla' che ha ottenuto 3.598.000 telespettatori e uno share del 17,7%. Secondo gradino del podio per Rai3 con 'Che Tempo Che Fa', seguito da 2.646.000 telespettatori (share dell'11,11%). Terzo posto per Canale 5 con 'All Together Now', visto da 2.171.000 telespettatori, share 12,29%.

Fuori dal podio su Rai 2 'N.C.I.S Los Angeles' ha realizzato 931.000, telespettatori e uno share del 3,89% mentre, sulla stessa rete, 'N.C.I.S. New Orleans' è stato visto da 879.000 telespettatori, (share del 3,95%). Su Italia1 il film 'Oblivion' ha totalizzato invece 857.000 telespettatori pari a uno share del 4,34%. Su Retequattro il programma 'Controcorrente - Prima serata' è stato visto da 697.000 telespettatori, (share 3,91%) mentre su La7 'Atlantide' ha interessato 571.000 telespettatori registrando uno share del 2,62%.

Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con 'MasterChef Italia', seguito da 546.000 telespettatori (share del 3,3%), e Nove con 'I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo', visto da 502.000 telespettatori (share del 2,7%).

Ascolti tv ieri sera domenica 5 dicembre, Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno sigla il 19.9% con 4.794.000 spettatori e su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.822.000 spettatori con uno share dell’11.7%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.115.000 spettatori (4.6%). Su Rete 4 Controcorrente fa compagnia a 929.000 spettatori nella prima parte (3.9%) e a 820.000 (3.4%) nella seconda.

Su Rai 3 la Presentazione di Che Tempo che Fa è la scelta di 1.629.000 spettatori con il 7% di share. Su La7 In Onda sigla il 3.2% con 762.000 spettatori. Su TV8 il Gran Premio di Formula 1 dell’Arabia Saudita segna il 7.2% con 1.653.000 spettatori e sul Nove Little Big Italy se convince 214.000 (1.1%).

Ascolti tv Daytime Pomeriggio di domenica

Su Rai1 Domenica In è la scelta di 3.158.000 spettatori (18.7%) nella prima parte e di 2.902.000 spettatori (18.8%) nella seconda (I Saluti di Mara 2.604.000 – 17%); dalle 17.24 alle 19.53 la finale dello Zecchino d’Oro segna il 16.6% con 3.052.000 spettatori.

Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.660.000 spettatori con il 15.6%, Amici 3.242.000 (20.1%), Verissimo 2.740.000 (17.7%) nella prima parte e 2.517.000 (14.5%) nella seconda, chiamata Giri di Valzer. Su Rai2 Quel Natale che ci ha fatto Incontrare si porta al 3.2% di share con 529.000 spettatori. Su Italia1 Lucifer segna il 2% con 321.000 spettatori nel primo episodio e il 2.1% con 319.000 spettatori nel secondo, 319.000 spettatori (2.1%) nel terzo e 295.000 (1.8%) nel quarto.

Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.800.000 spettatori (16.2%), Mezz’Ora in Più da 1.284.000 spettatori (8%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà sigla il 6.6% con 998.000 spettatori; Rebus fa compagnia a 967.000 spettatori (6.4%), Kilimangiaro – Di nuovo Insieme interessa a 1.181.000 spettatori (7.6%) e Kilimangiaro a 1.374.000 (8%). Su La7 la replica di Non è L’Arena ha informato 329.000 spettatori (share del 2.1%).