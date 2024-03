Ascolti tv, domina Cè Posta per Te: De Filippi regina del sabato sera

Ascolti tv prima serata, C'è Posta per te domina la classifica. Bene anche il ritorno di Rischiatutto 70 sulla Rai

Maria De Filippi si conferma "regina" del sabato sera: su Canale5 C’è Posta per Te, dalle 21:30 alle 00:40, ha raccolto davanti al video 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%. Durante la puntata Maria ha accolto due super ospiti: Lorella Cuccaini e l'attore di Mare Fuori, Massimo Caiazzo. Mentre su Rai1 il ritorno di Rischiatutto 70, in onda dalle 21:35 alle 23:59, ha conquistato 3.143.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica sono la scelta di 739.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 729.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 429.000 spettatori e il 2.4%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 841.000 spettatori (4.8%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:44 alle 23:12, ha registrato 935.000 spettatori con il 5% (Buonanotte di 5 minuti a 276.000 e l’1.8%). Su Tv8 la differita della Formula 1 – GP Bahrain sigla 822.000 spettatori (4.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi cattura l’attenzione di 323.000 spettatori con l’1.7%. Sul 20 Today You Die è seguito da 423.000 spettatori (2.2%). Su Rai4 Il segreto di David – The Stepfather è scelto da 405.000 spettatori (2.1%). Su Iris Ransom – Il riscatto interessa 379.000 spettatori pari al 2.1%. Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 raggiunge 314.000 spettatori e l’1.7%.

Ascolti tv access prime time

Su Rai1 Affari Tuoi registra 5.351.000 spettatori pari al 27.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia arriva a 3.249.000 spettatori con il 16.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.229.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 CheSarà… è la scelta di 692.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 537.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 496.000 spettatori (2.6%) nella seconda parte. Sul Nove Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 521.000 spettatori (2.7%).

.