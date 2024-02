Ascolti tv, Ore 14 si conferma all'8%. Continua il trend positivo per Infante

Ascolti tv ieri 28 febbraio 2024: Pomeriggio Cinque arriva a 1.56 milioni di spettatori per il 16,1% di share

Ore 14 continua nel suo trend positivo, come confermano i dati degli ascolti tv di ieri. Il programma di Rai2 condotto da Milo Infante raggiunge 968.000 spettatori pari all’8% di share. I numeri sono quindi in linea con quelli della precedente puntata, in cui aveva superato il milione di spettatori.

Bene anche Pomeriggio Cinque, che complice la crisi dei Ferragnez arriva a 1.566.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 1.810.000 spettatori (16.7%) nella seconda parte (I Saluti a 1.755.000 e il 14.1%). Il martedì Myrta Merlino su Canale 5 aveva chiuso con 1.500.000 spettatori (14.9%) nella prima parte e 1.441.000 spettatori (12.7%) nella seconda parte (Saluti a 1.449.000 e l’11.3%).

Stabile invece la Vita in Diretta a 1.940.000 spettatori (19.9%) nella presentazione e 2.295.000 spettatori (20.7%) nel programma. Alberto Matano su Rai1 aveva ottenuto il giorno prima 1.803.000 spettatori (18.1%) nella presentazione e 2.349.000 spettatori (20.3%) nel programma.