Ascolti tv, Ore 14 con Perrino vola all'8,2% e supera il milione di spettatori

Ascolti tv ieri 27 febbraio 2024: "Con Perrino si vola sempre", commenta la redazione del programma condotto da Milo Infante

Ore 14 ormai è diventato il programma leader di Rai2. Grande soddisfazione nella redazione della trasmissione per aver raggiunto un nuovo record negli ascolti tv e aver superato il milione di spettatori con l'8,2% di share. Ospite della puntata anche il direttore di Affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino. In quella precedente Milo Infante aveva chiuso con 985.000 spettatori per il 7.8% di share.

"Con Perrino si vola sempre", commentano questa mattina gli autori del programma all'uscita dei dati Auditel. Il risultato ottenuto da Ore 14 è tutto del programma condotto da Infante. Basta guardare ai dati di TG2 Medicina 33 che lo precede (945mila spettatori per il 6,9%) e Bellamà che invece lo segue (614mila spettatori per il 6,2%). Ore 14 non ha bisogno del traino di nessuno e una volta concluso l'audience cala.