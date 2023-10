Ascolti tv, domina la Nazionale. Floris-Fagnani giù. Berlinguer sprofonda

Ascolti tv ieri 17 ottobre 2023: È Sempre Cartabianca registra il calo più significativo dal 9,5% al 5,7% di share

Rai1 stravince negli ascolti tv del martedì con la partita Inghilterra-Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Il match ha appassionato 8.368.000 spettatori per il 37.9% di share. Secondo posto per Ghost – Fantasma su Canale 5 con 1.846.000 spettatori pari al 10.6% di share. Sul gradino più basso del podio si piazza Le Iene su Italia 1 con 1.003.000 spettatori per il 7.2% di share. Il programma condotto da Veronica Gentili lo scorso martedì aveva intrattenuto 1.158.000 spettatori (9.3%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 ottobre 2023 per le altre reti: Belve su Rai2 con 1.036.000 spettatori (6.1%). Francesca Fagnani la scorsa settimana aveva ottenuto 1.235.000 spettatori (7.7%). Avanti Popolo su Rai3 con 742.000 spettatori (4.3%). Nunzia De Girolamo nella prima puntata aveva registrato 574.000 spettatori (3.6%). È Sempre Cartabianca su Rete 4 con 824.000 spettatori (5.7%). Bianca Berlinguer la scorsa settimana aveva incollato al video 869.000 spettatori (9.5%). DiMartedì su La7 con 1.114.000 spettatori (6.4%). Giovanni Floris lo scorso martedì segnava 1.274.000 spettatori (8.1%) mentre (DiMartedì Più con 386.000 spettatori - 6.4%).

Pechino Express – La Via delle Indie su TV8 con 590.000 spettatori (3.3%), L’amore bugiardo – Gone Girl sul Nove con 252.000 spettatori (1.6%).