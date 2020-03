Ascolti Tv: Don Matteo disintegra il soft-porno di Canale 5, Floris naufraga

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 3 marzo 2020, in prima serata, vedono Don Matteo con Terence Hill e Nino Frassica su Rai1 trionfare con 5.919.000 spettatori (24.2%), triplicando su Canale5 il film Cinquanta sfumature di nero e i suoi 1.868.000 spettatori (8.3%). Su Rai2 Pechino Express 8 con Costantino Della Gherardesca conquista 2.066.000 spettatori (8.9%), battuto da Italia1 con Le Iene Show e i suoi 1.747.000 spettatori (9.5%). Per la triplice disfida tra talk show politici, su Rai3 #Cartabianca di Bianca Berlinguer conquista 1.413.000 spettatori con il 6.1%, battendo su Rete4 Fuori dal Coro di Mario Giordano e i suoi 944.000 spettatori con il 4.8%, che in percentuale supera La7 con DiMartedì condotto da Giovanni Floris e i suoi 1.026.000 spettatori (4.4%). Su Tv8 Codice Unlocked raduna 321.000 spettatori (1.2%) e sul Nove il film Wolverine – L’immortale ha divertito 392.000 spettatori con il 2.4%.