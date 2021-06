Ascolti tv: Europei sfiorano 45%, Gentili in calo, Domenica In chiude al 17%

Ascolti tv, prima serata domenica 27 giugno: Rai1 vince con gli Europei

La partita Belgio-Portogallo valevole per gli ottavi di finale degli Europei 2020 ha consegnato a Rai1 gli ASCOLTI della prima serata di ieri grazie a 7.917.000 telespettatori con il 38,86% di share (sui canali Sky Belgio-Portogallo ha raccolto 1.229.000 spettatori e il 6.1%). Molto distante il secondo piazzamento che vede Canale 5 con 'The Winner Is' seguito da 1.627.000 telespettatori pari al 9,97%. Terzo gradino del podio per Rai2 che con i due episodi di 'Delitti in Paradiso' ha ottenuto 1.260.000 telespettatori e il 6,16% di share nel primo, e 1.243.000 e il 6,46% nel secondo.

A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: su Rai3 'Kilimangiaro Estate' (645.000 telespettatori, share 3,3%); su Italia1 'Colorado' (513.000 telespettatori, share 3%); su Retequattro 'Anche gli angeli mangiano i fagioli' (473.000 telespettatori, share 2,8%); su La7 'Indovina chi viene a cena' (345.000 telespettatori, share 1,9%); su Nove 'Supernanny' (218.000 telespettatori, share 1,1% nel primo episodio e 189.000 con l'1,4% nel secondo); su Tv8 'Antonino Chef Academy' (107.000 telespettatori, share 0,5%).

Access prime time, ascolti tv di domenica 27 giugno

Nell'access prime time 'Paperissima Sprint' su Canale 5 ha ottenuto 1.951.000 telespettatori e il 10,66% di share. Nel preserale Rai1 con 'Reazione a catena' ha totalizzato 3.139.000 telespettatori e il 21,8% di share, mentre Canale 5 con 'Caduta libera! Il weekend' ne ha registrati 1.576.000 con l'11,21%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 820.000 spettatori con il 4.7%, nella prima parte, e 781.000 spettatori con il 4%, nella seconda parte.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate tutte le fasce orarie e in particolare la prima serata, con 9.648.000 telespettatori e il 48,98% di share, la seconda serata con il 38,85% e 3.786.000 telespettatori, e l'intera giornata con 3.631.000 telespettatori e il 39,83% di share. Per quanto riguarda i complessivi delle reti generaliste Rai, in prima serata segnano il 43,6% con 8.587.000 telespettatori e nell'intera giornata il 32,8% e 2.990.000 telespettatori.

Daytime Pomeriggio, Domenica In chiude al 17%

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.381.000 spettatori pari ad uno share del 17.5%, nella prima parte, e 2.095.000 spettatori pari ad uno share del 16.7%, nella seconda parte. Mara Venier ha chiuso la terza stagione tra le lacrime: "Un'edizione faticosa ma bellissima. Quando sono tornata in Rai non era pensabile di arrivare a questo punto, questa è la terza edizione. Mi sembra di essere stata sempre qua e di non essere andata via. Voglio dire grazie grazie grazie a tutti. Quante ne ho fatte di Domenica In, 13? Questa è stata la più difficile, ve lo dico di cuore! Però, sarò ancora qua a settembre".

Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.709.000 spettatori pari al 14.8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.155.000 spettatori con il 15.2%. Beautiful ha raccolto 1.830.000 spettatori (13.4%). A seguire Una Vita ha appassionato 1.688.000 spettatori con il 12.9%. L’Isola di Pietro 3 ha appassionato 809.000 spettatori (6.9%). Su Rai2 Dribbling Europei ha convinto 979.000 spettatori pari al 6.9%. Tour de France ha raccolto 976.000 spettatori con il 7.7%. Toureplay ha ottenuto 849.000 spettatori con il 7.5%.