Ascolti tv: alla finale di Coppa Italia la prima serata, Gruber in calo

Ascolti tv della prima serata del 19 maggio: finale Atalanta-Juventus al 31%

La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus trasmessa da Rai1 si è aggiudicata gli ascolti della prima serata di ieri con 7.977.000 telespettatori e il 31,03% di share. Su Canale 5 la quinta puntata di 'Buongiorno, Mamma!' ha ottenuto 3.402.000 telespettatori e il 15,62% di share. Terzo gradino del podio per Rai3 che con 'Chi l'ha visto?' ha registrato 2.877.000 telespettatori e il 12,89%.

Su Italia 1 'Un'impresa da Dio' è stato visto da 1.056.000 telespettatori pari al 4,24% di share, mentre su Rai2 'Non c'è campo' ne ha totalizzati 897.000 con il 3,68%. Su Retequattro 'Zona Bianca' ha conquistato 805.000 telespettatori con il 4% di share. Su La7 'Atlantide' ha ottenuto 634.000 telespettatori e uno share del 2,38% mentre 'Name That Tune' su Tv8 ne ha interessati 408.000 pari all'1,7%. Infine Nove chiude la classifica del prime time di ieri con 'Accordi & Disaccordi' visto da 337.000 telespettatori pari all'1,3% di share.

Ascolti tv access prime time di mercoledì 19 maggio

Nell'access prime time 'Striscia la Notizia' di Canale 5 ha ottenuto 3.610.000 telespettatori e il 13,96% di share. Nel preserale domina Rai1 con 'L'Eredità' grazie a 4.303.000 telespettatori e il 24,77% di share, mentre il programma concorrente di Canale 5, 'Avanti un altro!' è stato seguito da 3.243.000 telespettatori pari al 19,36%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 882.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.037.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Nuovi Eroi raccoglie 1.273.000 spettatori con il 5.5%. Un Posto al Sole raccoglie 1.902.000 spettatori con il 7.5%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.137.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 979.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.580.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 526.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 426.000 spettatori con l’1.7%. Su Rai Gulp Marta & Eva raccoglie 20.000 spettatori e lo 0.1%.

Nel complesso le reti della Rai hanno prevalso in tutte le fasce orarie e in particolare in prima serata, con 11.860.000 telespettatori e il 46,34% di share, in seconda serata con 4.498.000 e il 38,41%, e nell'intera giornata con 4.050.000 telespettatori e il 40,71% di share. Nel complessivo delle reti generaliste la Rai ha registrato in prima serata il 41,5% con 10.610.000 telespettatori e nell'intera giornata il 34,5% con 3.428.000.