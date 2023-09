MediaTech

Domenica, 24 settembre 2023 Ascolti tv, flop per Gramellini e Bortone. Tù Sì Que Vales doppia Amadeus Partenza tiepida in prima serata per Massimo Gramellini (5%) e Serena Bortone in access prime time (3.6%). Amadeus non convince su Rai1 di Redazione Mediatech