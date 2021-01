Ascolti tv, Propaganda Live lancia La7. Ma è Nuzzi che vola. E Giacobbo...

Ascolti tv, Fiorella Mannoia batte Boldi e De Sica

La Musica che gira con Fiorella Mannoia vince gli ascolti tv di venerdì 15 gennaio 2021: il programma di Rai1 ha conquistato 3.998.000 spettatori con il 17% di share (Buonanotte da Fiorella 2.478.000 – 16.6%). Battuta Canale 5 Amici come Prima di Massimo Boldi e Christian De Sica che comunque si difende bene e raccoglie 3.119.000 spettatori con il 12.8% di share. Rai2 con The Good Doctor arriva a 1.446.000 spettatori pari al 5.4% di share ( poi scende con The Resident che convince 857.000 e il 4.7%).

Ascolti tv, Quarto Grado di Nuzzi vede il 7%. Propagana di Zoro al 6. Giacobbo fa il 5,3%

Rete4 vola con Quarto Grado di Nuzzi che raggiunge 1.351.000 spettatori con il 6.9% di share. Buoni i numeri di La7 che sfiora il 6%: Propaganda Live by Zoro fa 1.125.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine di Giacobbo convince 1.096.000 spettatori (5.3%).

Ascolti tv, Titolo Quinto al 3,5%

Più lontana Rai3 che propone Titolo Quinto con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti alla conduzione e raccoglie 794.000 spettatori e il 3.5%.

Ascolti tv, Crozza in replica fa il 2%

Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza piacciono a 526.000 spettatori (2%). Su TV8 4 Ristoranti di Alessandro Borghese segna l’1.6% con 374.000 spettatori.

Ascolti tv, Lilli Gruber fa Otto e mezzo.... di share

In access prime time, Lilli Gruber tocca l'8,5% con 2.314.000 spettatori che seguono Otto e Mezzo. Su Rete4 Stasera Italia di Barbara Palombelli viene visto da 1.558.000 (5.8%) nella prima parte e 1.401.000 (5.1%) nella seconda.

Ascolti tv, TG1 vince alle 20, ma cresce il Tg5 di Mimun

Tra i telegiornali vince il Tg1 delle 20 diretto da Giuseppe Carboni (6.159.000, 24.5%), ma cresce il Tg5 di Clemente Mimun (5.252.000, 20.6%). Sul podio serale c'è il Tg3 delle 19 (2.805.000, 13.7%). Il Tg2 di Gennaro Sangiuliano vede quota 2 milioni alle 20,30 (1.980.000, 7.3%) e il Tg La7 di Enrico Mentana supera il milione e mezzo alle 20 (1.559.000, 6.1%)