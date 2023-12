Ascolti tv, Gentili è un treno senza fermate. Nunzia De Girolamo ferma al 2%

Ascolti tv ieri 19 dicembre 2023: Avanti Popolo in leggera risalita a 361mila spettatori per il 2,3% di share

Per Mediaset dare la conduzione de Le Iene a Veronica Gentili in coppia con Max Angioni è stata una scommessa vinta. Il programma di Italia 1 infatti si conferma ancora al terzo posto negli ascolti tv con 1.426.000 spettatori per il 10.6% di share. La precedente puntata Gentili aveva ottenuto 1.307.000 spettatori per il 9% di share.

Per Nunzia De Girolamo invece i numeri restano impietosi. Avanti Popolo nonostante le voci di una conferma di una seconda edizione continua a registrare ascolti tv piuttosto bassi. Il programma di Rai3 ieri infatti segna 361.000 spettatori per il 2.3% di share. Settimana scorsa Nunzia De Girolamo aveva chiuso con 335.000 spettatori per l'1.9% di share.