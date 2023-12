Ascolti tv, nemmeno Ranucci salva Avanti Popolo. De Girolamo va sotto il 2%

Ascolti tv ieri 12 dicembre 2023: Avanti Popolo ieri chiude con 335mila spettatori per l'1,9% di share

Avanti Popolo si conferma uno dei flop del nuovo corso della Rai. Nonotante pare che Nunzia De Girolamo abbia in mano la conferma di una prossima stagione, il programma de lei condotto proprio non riesce a ingranare e anzi ieri ha registrato numeri ancora più negativi rispetto alla media.

Ieri Nunzia De Girolamo ha calato l'asso di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report sulla stessa rete, ma la scelta non ha pagato negli ascolti tv. Anzi, è arrivata la conferma che pochi apprezzano il programma nonostante in studio ci fosse un personaggio oggi molto popolare. Avanti popolo ieri ha infatti registrato appena 335.000 spettatori per l'1.9% di share. La scorsa settimana invece aveva chiuso con 543.000 spettatori per il 3.2% di share.