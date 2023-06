MediaTech

Lunedì, 5 giugno 2023 Ascolti tv, Gentili ormai non vola più: battuta pure da Parenzo-De Gregorio Il programma di Parenzo-De Gregorio, In Onda, cresce di oltre un punto in una settimana. Mentre per Veronica Gentili ennesimo flop: Controcorrente fermo al 3,8% di Redazione Mediatech