Ascolti tv: Gentili supera il 6%, le Olimpiadi primeggiano nel Day Time

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il film 'Metti la nonna in freezer' visto da 2.576.000 telespettatori (share del 15,98%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grand Hotel - Intrighi e passioni' che ha ottenuto 1.337.000 telespettatori e uno share del 10,06%. Terzo posto per Rai2 con 'Il circolo degli anelli' che ha totalizzato 1.002.000 telespettatori e uno share del 6,43%.

A seguire, su Rai3 il programma 'Kilimangiaro Estate' è stato visto da 854.000 telespettatori (share del 5,21%) mentre su Rete 4 il film 'Delitto ai Caraibi' ha realizzato 810.000 telespettatori e uno share del 5,22%. Su Italia1 'Colorado' è stato seguito da 752.000 telespettatori pari a uno share del 5,34% mentre su La7 il film 'Spiriti nelle tenebre' è stato visto da 354.000 telespettatori (share del 2,23%). Chiudono gli ASCOLTI del prime Tv8 con 'Men in Black II', che è stato seguito da 424.000 telespettatori (share del 2,53%), e Nove con 'Cambio Moglie' che ha ottenuto 293.000 telespettatori e uno share dell'1,68%

Access prime time, ascolti tv domenica 25 luglio

Su Rai1 Techetechetè ha raccolto 3.358.000 spettatori con il 19.25%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.404.000 spettatori con il 13.8%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 943.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Sapiens Files segna 681.000 spettatori con il 4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 909.000 spettatori con il 5.42%, nella prima parte, e 1.168.000 spettatori con il 6.63%, nella seconda parte. Su La7 Meraviglie Senza Tempo raccoglie 398.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 629.000 spettatori pari al 3.7% di share. Sul Nove Cambio Moglie raccoglie 131.000 spettatori e lo 0.8%.