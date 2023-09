Ascolti tv, GF: il cambio di giorno funziona a metà: giovedì dolceamaro

Ascolti tv ieri 21 settembre 2023: il reality di Canale 5 supera i 2 milioni di spettatori pari al 16.87% di share

Il cambio di programmazione per il Grande Fratello, che da questa settimana andrà in onda di lunedì e giovedì e non più di venerdì, è stato dolce e amaro allo stesso tempo. Nei piani di Mediaset, preoccupata per il calo negli ascolti tv del reality, c'era di togliere al programma la concorrenza di Tale e Quale Show (che riparte proprio questa sera) e rendergli la vita più facile mettendolo in competizione con Ulisse – Il Piacere della Scoperta.

Il progetto di Pier Silvio Berlusconi ha funzionato solo a metà. Il Grande Fratello ieri ha chiuso con 2.076.000 spettatori pari al 16.87% di share (Night: 837.000 – 23.2%, Live: 523.000 – 16.98%). Il reality quindi fa meglio rispetto allo scorso venerdì dove aveva raggiunto 2.008.000 spettatori con il 16,1% di share.

D'altro canto però Alfonso Signorini cala rispetto a lunedì con 2.199.000 spettatori e il 18% di share. (Night a 953.000 e il 26.7%, Live a 571.000 e il 19.4%. Il conduttore nel rispondere a una lettera di un fan del programma sul Chi ha sostanzialmente confermato di non approvare in pieno la politica "anti trash" di Pier Silvio e si giustificava affermando che le scelte sul cast sono state fatte da altri.