Ascolti Tv, Giletti vola (con lo scoop di Affari). Fazio al 9,6%. E L'Allieva 3...

Ascolti Tv, Non è l'Arena di Massimo Giletti vola su LA7 (con lo scoop di Affari)

Non è l’Arena mette le quinta negli ascolti tv di domenica 9 novembre 2020. Il programma di Massimo Giletti (che, nel corso della puntata, ha parlato dello scoop di Affari: “Perché non hanno chiuso la Campania? ‘Avrebbero dato fuoco alla Regione’”) è stato visto da 1.859.000 spettatori con il 6.7% nella prima parte e 1.130.000 spettatori (7.4%) nella seconda parte. Numeri in fortissima crescita sulla scorsa settimana, quando si erano collegato si LA7, 1.281.000 persone (4.8%) nella prima parte e 910000 (5.7%) nella seconda parte.

Ascolti tv, L'Allieva 3 porta 5,1 milioni su Rai1

Il prime time degli ascolti tv è vinto da Rai1 con L’Allieva 3 che chiude la stagione con 5.105.000 spettatori con il 21.3% di share (19,66% e 5,339 milioni con il primo episodio, 23,02% e 4,903 milioni con il secondo episodio). La scorsa settimana la fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale era stata vista dal 22% e 4,9 milioni.

Ascolti tv, Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio al 9,6%

Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio lancia Rai3 al secondo posto con 2.622.000 spettatori con il 9.6% (stabile nel pubblico rispetto a sette giorni fa quando aveva convinto 2.686.000 spettatori, mentre scende lo share che la scorsa settimana era al 10.3%).

Ascolti tv, Non è la D’Urso a 2,1 milioni

Su Canale5 Live – Non è la D’Urso ha avuto un seguito di 2.098.000 spettatori con uno share del 12.6% (sale rispetto alla domenica precedente: 12,16% e 1,9 milioni). Tra gli altri programmi tv, su Italia1 X-Men – Giorni di un futuro passato raccoglie 1.358.000 spettatori (5.7%). Rai2 N.C.I.S. Los Angeles arriva a 1.194.000 spettatori (4.2%), mentre N.C.I.S. New Orleans scende a 894.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 il classico …continuavano a chiamarlo Trinità non tradisce mai: 1.186.000 spettatori (5%) per il divertente film di Bud Spencer e Terence Hill.

Su Tv8 MasterChef 9 piace a 625.000 spettatori (2.9%). Sul Nove Via Poma – Un caso irrisolto registra 360.000 spettatori con l’1.5%.