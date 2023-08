Ascolti tv, Battiti Live chiude in calo. Fliorosso-In Onda è testa a testa

Ascolti tv ieri 1 agosto 2023: Filorosso su Rai3 chiude con 570mila spettatori per il 4,6% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del martedì con Padre Pio, che ha incollato davanti al video 1.280.000 spettatori con uno share del 12.1% di share. Segue poi Italia 1 con l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live, che ottiene 1.270.000 spettatori pari all’11.7% di share. Sul gradino più basso del podio troviamo infine Rai1 con gli ultimi episodi di Hotel Portofino, visti da 926.000 spettatori pari al 9.8% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 agosto 2023 per le altre reti: Notti in bianco, baci a colazione su Rai2 con 761.000 spettatori (5.5%), Filorosso su Rai3 con 570.000 spettatori (4.6%), East New York su Rete 4 debutta con un a.m. di 561.000 spettatori (4.1%), In Onda Estate – Prima Serata su La7 con 651.000 spettatori (4.7%), Balla coi lupi su TV8 con 310.000 spettatori (2.8%), Torno indietro e cambio vita sul Nove con 328.000 spettatori (2.4%).