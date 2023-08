Radio Norba Cornetto Battiti Live, tra gli ospiti dell'ultima puntata Tananai

Radio Norba Cornetto Battiti Live. tutti gli ospiti dell'ultima puntata

Martedì primo agosto, in prima serata su Italia 1, il gran finale del Radio Norba Cornetto Battiti Live, il festival musicale più amato dell’estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

Nel quinto ed ultimo appuntamento si alterneranno sul palco: Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo, Shade e Federica Carta, Valentina Parisse, Rhove, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita, Alfa, Ramona Flowers.

I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa tappa i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano. La regia è affidata a Luigi Antonini.