Elisabetta Gregoraci, nude look a Battiti Live. Foto

Elisabetta Gregoraci e il look prezioso "vedo-non vedo" a Battiti Live

L’estate musicale è in pieno svolgimento tra tour di concerti e programmi tv dedicati alle hits del momento che ci fanno compagnia sotto l’ombrellone o negli ultimi giorni di lavoro prima delle meritate vacanze. Anche quest’anno il palinsesto televisivo non poteva fare a meno di Radio Norba Cornetti Battiti Live: lo show musicale in cui si avvicendano gli artisti più famosi.

Al comando dell’atteso appuntamento settimanale c’è, come di consueto, Elisabetta Gregoraci con il suo sorriso radioso e la bellezza conturbante che nel corso del festival viene esaltata di sera in sera con look che lasciano “apprezzare” le sue curve mozzafiato.

Infatti, dopo la prima serata inaugurale di nero vestita, con un abito di Dan More dal generoso scollo sul seno, lasciato semi-scoperto, Elisabetta Gregoraci ha scelto di proseguire con crop top e gonna lunga e sinuosa di Philosophy per la seconda.

Nella terza puntata la showgirl calabrese ha puntato sui toni chiari per valorizzare ancora di più i suoi colori mediterranei, incorniciando il suo corpo da capogiro nelle preziose trasparenze di una camicia Lasantos che lascia davvero poco all’immaginazione e sfoggiando le lunghe gambe toniche con una minigonna inguinale.