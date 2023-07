Andrea Delogu infiamma il palco. I cristalli sul seno e il maxi spacco. FOTO

Andrea Delogu, l’abito nero "scalda" i fan del Tim Summer Hits

Andrea Delogu, alla conduzione del Tim Summer Hits con Nek, continua a sorprendere gli spettatori con look camaleontici: eleganti e sensuali allo stesso tempo. A Rimini, per la quarta tappa del tour estivo di musica attraverso le piazze italiane, la conduttrice ha sfoggiato un abito che esaltava le sue curve mozzafiato.

Come riporta Fanpage, dopo i due look in rosa - firmati Pinko e Alberta Ferretti-, Andrea Delogu è tornata alla tonalità rock nella del debutto (in Cavalli): l'intramontabile nero. L'abito total black monospalla con maxi spacco, infatti, è aderente e fasciante, impreziosito da un dettaglio gioiello sul seno: una coppa-spirale tempestata di cristalli, con bretellina sottile scintillante.

Infine, la conduttrice romagnola ha completato l'outfit con un paio di sandali Casadei dal tacco sottilissimo. Il vestito, firmato Top Trend, costa 360 euro. Nell'avventura al Tim Summer Hits, Andrea Delogu è accompagnata dallo stylist Michele Potenza, che cura tutti i suoi outfit.