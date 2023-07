Elodie, top esplosivo e stivale bianco: sexy da morire. Iannone annuncio bomba

Elodie super sexy sul palco, che show con Marco Mengoni al Circo Massimo

Marco Mengoni ha chiuso i suo tour con uno spettacolo indimenticabile al Circo Massimo: 60mila spettatori in delirio tra fuochi d'artificio e uno show musicale d'autore. Sul palco, assieme al trionfatore di Sanremo tanti ospiti, dai Gazzelle ad Ariete, passando per Bresh e Samuele Bersani.

Oltre naturalmente a Elodie con cui ha condiviso la 'Pazza musica', hit di questa estate 2023 e comparsa sulle note di Crazy in Love di Beyoncé. La cantante romana come sempre ha incantato tutti con le sue doti musicali, da vera fuoriclasse. E anche con il suo sex appeal: il top bianco con stivali abbinati su di lei fa un effetto decisamente mozzafiato. Guardate le foto in gallery (con anche la versione total pink nelle prove).

Andrea Iannone: "Ho buone possibilità di tornare nel 2024 in Superbike"

Da Elodie al fidanzato Andrea Iannone. Il campione di motociclismo ha confermato ufficialmente i rumors secondo cui nel 2024 potrebbe tornare in pista (quasi certamente con una Ducati): "La Superbike è molto spettacolare, è bello vedere delle gare così, piene di sorpassi come una volta. Sono contento di essere qui nel paddock – ha detto il pilota di Vasto ai microfoni di Sky Sport dal paddock di Imola (dove si è svolto un weekeend emozionante con un grande Toprak Razgatlıoğlu vincitore di gara 2 davanti a unn grande Axel Bassani) –. Sto lavorando per tornare in pista nel 2024 in Superbike, al momento ci sono delle buone possibilità. Però fino a quando non è tutto sistemato, non credo sia giusto dire che ci sarò. Mi limito a dire che siamo nella direzione giusta”