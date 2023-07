Annalisa senza filtri: "Ho sempre voluto sperimentare, non mi sono frenata”

Annalisa senza filtri: "Ho sempre voluto sperimentare, non mi sono mai frenata"

È un’estate piena di soddisfazioni per Annalisa. La cantante, che è convolata nozze di recente con il suo amato, continua ad inanellare successi anche sul piano professionale. Con i tormentoni - Mon Amour e Disco Paradise (con Fedez e gli Articolo 31) – la cantante savonese è diventata la prima donna a scalare la classifica italiana.

Ed è proprio nel pieno della celebrità che la 37enne ha deciso di raccontarsi senza remore, in un’intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair.

«Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me»: dove li ha visti?

«È una scena che racconta di quando, dopo una delusione, provi a stravolgere le tue abitudini, ti butti, sperimenti, e poi alla fine riparti. Io ho sempre fatto così: momenti di grande impegno, poi grandi delusioni, autoanalisi, ricerca e ricostruzione. È un ciclo che si ripete da sempre».

Qua si parla di fluidità.

«Sì, il messaggio è un concetto semplicissimo: la libertà. Se c’è una cosa che deve essere vissuta liberamente è proprio la sfera delle relazioni, dell’amore e della sessualità».

Lei ha mai baciato una lei?

«Ovviamente sì. Penso che succeda a tutti durante l’adolescenza, anche per gioco, è la voglia di sperimentare».

E dopo la sperimentazione?

«Mi sono sempre piaciuti i maschi».

È sempre stata libera?

«Sempre. Non mi sono mai piaciute le etichette, non mi sono mai frenata, ho sempre vissuto le relazioni in modo istintivo. L’istinto è la cosa fondamentale: ti porta dove sei tu, fine».

Che cosa pensa del governo Meloni poco filo-Lgbtq+ e delle sue azioni contro le famiglie arcobaleno?

«Mi dispiace molto. Sono cose che mi rattristano, mi sembra che si facciano passi indietro. Spero che si riesca a mettere un punto a queste azioni».

Ha mai subìto un episodio di sessismo?

«Parecchi. Sui social devi essere vestita in un certo modo, atteggiarti in un altro, se canto io una canzone è una canzoncina, se la fa un maschio il giudizio è diverso».

Si spieghi.

«La leggerezza, che continuerò a elogiare da qui alla fine perché divertendo si possono passare messaggi molto importanti, alle donne non è sempre concessa. Se scegli la leggerezza e sei una donna, è automatico che la gente pensi che non sia una tua scelta».