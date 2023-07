Annalisa dice (due) sì a Francesco Muglia. Ecco gli ospiti e le foto del party

Le nozze da sogno di Annalisa Scarrone con Francesco Muglia in Liguria. FOTO

La cantante Annalisa ha coronato il sogno d’amore con il suo amato. “Doppie nozze” per lei e Francesco Muglia nella stagione più gettonata per i matrimoni. Il rito religioso si è celebrato in gran segreto il 29 giugno nella basilica di Assisi – ma con circa 80 persone tra familiari e amici – a cui è seguito il primo festeggiamento presso La Locanda del Cardinale, dove si è svolto il ricevimento a porte chiuse.

Come riporta Tgcom24, solo due giorni dopo, il 1 luglio, si è celebrato il rito laico, presso il borgo ligure di Tellaro, sulla spiaggia dell'Eco del Mare Night &Day Beach Club (lo stabilimento di Francesca Moser, compagna di Zucchero), nella cornice da favola del Golfo dei Poeti.