Ascolti tv, De Martino parte col botto. Iacona al 7% con l'inchiesta sul cibo

Ascolti tv ieri 1 aprile 2024: Presa diretta cresce a 1.3 milioni di spettatori per il 6,9% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv con Terra amara, che ha appassionato 3.168.000 spettatori con il 18% di share. Segue poi Rai1 con Volami via, che ha interessato 2.563.000 spettatori pari al 14.1% di share. Terzo posto per la prima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile su Rai2 con 2.002.000 spettatori pari al 12.7% di share. Stefano di Martino aveva iniziato la precedente edizione con 1.393.000 spettatori (8.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 1 aprile 2024 per le altre reti: Presa diretta - Malati di cibo su Rai3 con 1.303.000 spettatori (6.9%). La scorsa settimana Riccardo Iacona aveva ottenuto 919.000 spettatori (4.4%). Mamma ho preso il morbillo su Italia 1 con 941.000 spettatori (5.3%), Quarta repubblica su Rete 4 con 680.000 spettatori (4.8%). Nella precedente puntata Nicola Porro aveva raggiunto 782.000 spettatori (5%). La Torre di Babele su La7 con 623.000 spettatori (3.3%). Lo scorso lunedì Corrado Augias aveva chiuso con 792.000 spettatori (4%). Men in Black: International su TV8 con 472.000 spettatori (2.8%), Little Big Italy sul Nove con 394.000 spettatori (2.7%).