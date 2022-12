Ascolti TV ieri 1 dicembre 2022: piccola ripresa per d'Amico, ma non basta

Ascolti TV ieri 1 dicembre 2022: Dritto e Rovescio batte PiazzaPulita con 1.14 milioni di spettatori per l'8,5% di share

Rai1 si piazza ancora al primo posto negli ascolti TV grazie alla partita Giappone-Spagna per i Mondiali 2022, vista da 4.953.000 spettatori pari al 23.6% di share. Il Circolo dei Mondiali ottiene 2.276.000 spettatori con il 12.6% di share. Medaglia d'argento per la serie brasiliana Passaporto per la Libertà su Canale 5 con 1.691.000 spettatori pari all’11.6% di share. Terzo posto per Dritto e Rovescio su Rete 4 con un a.m. di 1.143.000 spettatori con l’8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 dicembre 2022 per le altre reti: Che c’è di Nuovo su Rai2 con 539.000 spettatori (3.5%), Mi Presenti i Tuoi? su Italia 1 con 1.004.000 spettatori (5.7%), Confusi e Felici su Rai3 con 1.308.000 spettatori (7%), PiazzaPulita su La7 con 824.000 spettatori (6.7%), Quattro Ristoranti su TV8 con 485.000 spettatori (3%) e Sulle tracce dell’assassino: il caso Yara sul Nove con 305.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 1 dicembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 per gli ascolti TV ieri 1 dicembre 2022 nell'access prime time ottiene con Striscia la Notizia una media di 3.757.000 spettatori con uno share del 17.6%. Seguono sulle altre reti: NCIS su Italia 1 con 1.147.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.284.000 spettatori (6.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 860.000 spettatori (4.1%), nella prima parte e 893.000 spettatori (4.2%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.389.000 spettatori (6.6%)-