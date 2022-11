Ascolti TV ieri 1 novembre 2022: vince ancora la Champions, DiMartedì 1° talk

Ascolti TV ieri 1 novembre 2022: il programma condotto da Floris chiude con 1.17 spettatori per il 6,8% di share

Primo posto negli ascolti TV per la Champions League con l'Inter su Canale 5, che nonostante la sconfitta con il Bayern Monaco si qualifica agli ottavi. La partita è stata seguita da 3.593.000 spettatori pari al 17.8% di share. Medaglia d'argento per Rai1 con l’ultima puntata di Sopravvissuti, vista da 2.747.000 spettatori pari al 15.4% di share. Sul gradino più basso del podio Le Iene Show su Italia 1 con 1.134.000 spettatori pari all'8.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 1 novembre 2022 sulle altre reti: Il Collegio su Rai2 con 780.000 spettatori (4.6%), CartaBianca su Rai3 con 843.000 spettatori (5.1%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 824.000 spettatori (5.8%), DiMartedì su La7 con 1.173.000 spettatori (6.8%), Pechino Express – La Rotta dei Sultani su TV8 con 579.000 spettatori (3,2%) e The Expatriate – In fuga dal Nemico sul Nove con 329.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 1 novembre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 1 novembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che ottiene 4.333.000 spettatori con il 20.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.622.000 spettatori (17.6%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.224.000 spettatori (5.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.318.000 spettatori (6.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.186.000 spettatori (5.8%) nella prima parte e 930.000 (4.4%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.515.000 spettatori (7.2%).