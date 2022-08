Ascolti TV ieri 10 agosto 2022: Controcorrente si conferma, Super Quark primo

Ascolti TV ieri 10 agosto 2022: Controcorrente chiude con 655mila spettatori per il 6,18% di share

Rai1 vince di poco negli ascolti TV con Super Quark grazie a 1.504.000 telespettatori pari al 12,54% di share. Canale 5 si piazza a breve distanza con la serie I Fratelli Caputo, che ottiene 1.513.000 telespettatori pari all'11,69% di share. Terza posizione per per Rai2 con la serie Delitti in Paradiso, vista da 1.054.000 telespettatori pari al 7,80% di share.

Per quanto riguarda invece gli ascolti TV ieri 10 agosto 2022 per le altre reti: Battiti Live compilation su Italia 1 con 927.000 telespettatori (10,20%), il Meeting di Montecarlo, decima tappa della Diamond League 2022, su Rai3 con 737.000 telespettatori (5,23%) e a seguire il film Un figlio all’improvviso con 394.000 spettatori (3,32%), Controcorrente – Prima serata su Rete 4 con 655.000 telespettatori (6,18%), Speciale TgLa7 – La corsa al voto con 494.000 telespettatori (4%), X Factor – Il meglio delle audizioni su TV8 con 347.000 telespettatori (2,8%), Lara Croft: Tomb Raider – La culla della vita sul Nove con 393.000 telespettatori (3,2%).

Ascolti TV ieri 10 agosto 2022 nell'access prime time

Rai 1 è prima anche negli ascolti TV ieri 10 agosto 2022 nell'access prime time con Techetechetè, seguito da 2.907.000 di spettatori per il 20,29% di share. Seguono poi sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 1.985.000 telespettatori (13,79%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 875.000 telespettatori (6,12%), Controcorrente su Rete 4 con 794.000 telespettatori (5,57%) prima parte e 931.000 spettatori (6,51%) nella seconda, In onda su La7 con 945.000 telespettatori (6,57%).