Ascolti tv, Brindisi risale con il caso del "superchirurgo" Paolo Macchiarini

Ascolti tv ieri 10 dicembre 2023: nella puntata di ieri Brindisi ha parlato anche del caso del "mago dei trapianti di trachea" arrestato in Svezia

Zona Bianca ha dato un segnale di ripresa dopo i numeri non certo esaltanti delle scorse settimane. Nella puntata di ieri Giuseppe Brindisi ha trattato diversi temi tra cui le polemiche sul generale Roberto Vannacci oggi sotto indagine e i casi di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane che è stato condannato per avere ucciso a colpi di pistola due rapinatori, e di Paolo Macchiarini, il medico degli orrori arrestato in Svezia. Non sono mancati poi ulteriori aggiornamenti sull'omicidio di Giulia Cecchettin.

Zona Bianca ieri ha messo a segno 699.000 spettatori per il 4.9% di share. Settimana scorsa Giuseppe Brindisi aveva invece ottenuto 571.000 spettatori per il 3.9% di share.