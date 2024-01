Ascolti tv, Giordano mette il turbo. Fuori dal Coro arriva al 7,6%

Ascolti tv ieri 10 gennaio 2024: la partita Milan-Atalanta di Coppa Italia è il programma più visto ieri con 4.4 milioni di spettatori per il 21,4% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv con la partita Milan-Atalanta per i quarti di finale di Coppa Italia. Il match ha incollato al video 4.433.000 spettatori per il 21.4% di share. Secondo posto per Rai1 con Gifted - Il dono del talento, che ha interessato 3.233.000 spettatori pari al 17% di share. Medaglia di bronzo per Fuori dal coro su Rete 4 con 1.120.000 spettatori per il 7.6% di share. Nella precedente puntata Mario Giordano aveva raggiunto 952.000 spettatori (6.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 10 gennaio 2024 per le altre reti: The swarm - Il quinto giorno su Rai2 con 740.000 spettatori (3.8%), Le Frecce Tricolori su Rai3 con 873.000 spettatori (4.3%), Mamma, ho perso l'aereo su Italia 1 con 1.512.000 spettatori (7.6%), Una giornata particolare - L'Omicidio di Giulio Cesare su La7 con 957.000 spettatori (4.8%), Autumn in New York su TV8 con 371.000 spettatori (2%), The Legend Of Zorro sul Nove con 356.000 spettatori (2%).