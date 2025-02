Ascolti tv Sanremo, il duo Cattelan-Lucarelli funziona: il DopoFestival incolla 2.3 milioni di italiani alla tv

Ascolti tv ieri 11 febbraio 2025: DopoFestival dopo l'una di notte arriva a 2.3 milioni di spettatori per il 54,93% di share

Carlo Conti a Sanremo 2025 ha deciso re-introdurre il DopoFestival per non prolungare eccessivamente la durata della serata principale. L'esperimento sembra aver funzionato dato che il programma condotto da Alessandro Cattelan e con Selvaggia Lucarelli e Anna Dello Russo come ospiti fissi ha raggiunto 2.360.000 spettatori con il 54.93% di share.

Nella puntata di esordio Selvaggia Lucarelli ha criticato la canzone di Simone Cristicchi, accusato di aver "romanticizzato" una malattia che ha un impatto non solo di chi ne soffre ma anche di chi gli sta attorno. La giornalista ha anche definito l'edizione di Carlo Conti "il Festival della restaurazione".

Francesca Michielin invece non è riuscita a partecipare al DopoFestival come da programma e la cosa l'ha indispettita non poco. La cantante a causa del suo infortunio al piede non è riuscita a raggiungere in tempo il cubo di vetro posizionato davanti all'Ariston. Cattelan dispiaciuto ha chiesto le ha chiesto scusa proponendole di picchiarlo con la stampella come risarcimento.