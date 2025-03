Ascolti tv, flop per Miss Fallaci. Stefano De Martino domina anche in prima serata e Floris supera Le Iene

Ascolti tv ieri 11 marzo 2025: Le Iene calano e c'è il sorpasso di DiMartedì

Stasera tutto è possibile su Rai2 si piazza nuovamente in vetta alla classifica degli ascolti tv con 2.158.000 spettatori (13.8%). Lo scorso martedì Stefano De Martino aveva intrattenuto 2.195.000 spettatori (14.7%).

A sorpresa al secondo posto troviamo il live action de La Sirenetta su Canale 5 con 2.305.000 spettatori con (12.2%).

Rai1 con l'ultima puntata di Miss Fallaci deve quindi accontentarsi solamente del gradino più alto del podio con 2.180.000 spettatori (12%). Nella puntata precedente la fiction con Miriam Leone aveva appassionato 2.395.000 spettatori (13.3%).

Le Iene calano su Italia 1 a 1.133.000 spettatori (8.6%). Nella precedente puntata la coppia Gentili-Angioni aveva interessato 1.401.000 spettatori (10.5%).

E' sempre cartabianca su Rete 4 si mantiene stabile a 697.000 spettatori (4.8%). La scorsa settimana Bianca Berlinguer aveva raggiunto 657.000 spettatori (4.7%).

Di Martedì su La7 con ospite il leader del M5S Giuseppe Conte vince nuovamente la sfida dei talk con 1.498.000 spettatori (8.9%). Nella puntata precedente Giovanni Floris aveva chiuso con 1.539.000 spettatori (9.4%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 marzo 2025 per le altre reti: Le ragazze su Rai3 con 644.000 spettatori (3.4%), Karate Kid - La leggenda continua su TV8 con 283.000 spettatori (1.7%), Man on Fire - Il fuoco della vendetta sul Nove con 282.000 spettatori (1.8%).