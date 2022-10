Ascolti TV ieri 11 ottobre 2022: vince Milan-Chelsea, salgono Le Iene

Ascolti TV ieri 11 ottobre 2022: DiMartedì batte Cartabianca e Fuori dal coro con 1.27 milioni di spettatori per il 7,4% di share

La partita di Champions League Milan-Chelsea su Canale 5 vince negli ascolti TV che ha incollato allo schermo 4.165.000 di tifosi pari al 20.1% di share. Rai1 è seconda con la fiction francese Morgane – Detective Geniale 2, che raggiunge 2.834.000 spettatori pari al 15.5%. Sul gradino più basso del podio Le Iene su Italia 1 con 1.354.000 spettatori e il 9,9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 11 ottobre 2022 per le altre reti: Jumanji – The Next Level su Rai2 con 722.000 spettatori (3.8%), Cartabianca su Rai3 con 903.000 spettatori (5.3%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 786.000 spettatori (5.4%), diMartedì su La7 con 1.277.000 spettatori (7.4%), Pechino Express su TV8 con 604.000 spettatori (3.3%) e Viva l’Italia sul Nove con 291.000 spettatori (1.6%).

Record di puntata per il nuovo ciclo di Primo Appuntamento. Montrucchio riesce a far risalire Real Time fino al 2.2% di share sfiorando quasi i 500.000 telespettatori (462.000) sul pubblico totale! Il picco di puntata - nonostante la varia e forte offerta - sale a 540.000 telespettatori. Il prezioso target di rete totalizza oltre il 4.27% di share. Con il fortissimo Pechino Express su TV8 c’è solo un punto di differenza sul dato share (3.3% di Pechino Express VS 2.2% di Primo Appuntamento). Montrucchio in onda tutto l’anno con il programma cult dell’amore, è sempre stabile. Superato in prima serata il canale Nove sempre forte grazie al suo posizionamento da generalista.

Ascolti TV ieri 11 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 passa al primo posto negli ascolti TV ieri 11 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raccoglie 4.332.000 spettatori con il 19.9% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.602.000 spettatori (17.2%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.344.000 spettatori (6.3%), Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.338.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole con 1.598.000 spettatori (7.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.116.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 951.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.544.000 spettatori (7.1%).