Ascolti tv, Merlino risale ma arranca ancora. Matano resta re del pomeriggio

Ascolti tv ieri 11 ottobre 2023: La Vita in Diretta scende a ancora (anche se di pochissimo) a 1.84 milioni di spettatori per il 21.1% di share

Ancora segnali positivi per Myrta Merlino. La sua edizione di Pomeriggio 5 sembra essersi finalmente ripresa come confermano i numeri degli ascolti tv degli ultimi giorni. Ieri il programma di Canale 5 arriva a 1.292.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 1.200.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.202.000 e il 12.7%). Merlino comunque perde la sfida con La Vita in Diretta che segna 1.840.000 spettatori con il 21.1% di share (presentazione a 1.395.000 e il 19%).

Questo martedì Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.171.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e a 1.074.000 spettatori (13%) nella seconda parte (Saluti: 985.000 – 10.7%). La Vita in Diretta invece era arrivata 1.493.000 spettatori (20.6%) nella presentazione e 1.850.000 spettatori (21.8%) nel programma.

Dati gli ascolti tv non eccezionali, Mediaset avrebbe pensato di tendere la mano a Merlino accorciando la puntata di oggi. Può sembrare un paradosso ma come riporta Davide Maggio posticipare Pomeriggio Cinque di 5 minuti (il programma inizierà alla 17) permetterà alla rete di allungare La Promessa con le sue mini puntate da 10 minuti. La modifica del palinsesto potrebbe convogliare nuovo pubblico verso la soap ed evitare di disaffezionare quello vecchio, fornendo un traino più efficace per Merlino.