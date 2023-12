Ascolti tv, la Champions frena Gentili ma Le Iene si confermano al terzo posto

Ascolti tv ieri 12 dicembre 2023: Le Iene ieri ha chiuso con 1.3 milioni di spettatori per il 9% di share

L'addio di Belén Rodríguez non ha intaccato il pubblico de Le Iene. La coppia formata da Max Angioni e Veronica Gentili infatti non fa rimpiangere la showgirl argentina, come confermano i numeri di questa edizione. Il programma di Italia 1 ieri cala negli ascolti tv, complice probabilmente la partita di Champions League Inter-Real Sociedad, ma si conferma comunque il terzo programma del martedì sera.

Le Iene ieri registra infatti 1.307.000 spettatori per il 9% di share. Ospiti della puntata la ginnasta e campionessa del mondo Vanessa Ferrari e il giovanissimo attore e modello Andrea Arru. Nicolò De Devitiis ha poi delinato un profilo inedito di Achille Lauro mentre Nina Palmieri ha parlato con Edita, Lara e Matilda, tre delle tante aspiranti attrici che denunciarono il finto regista Claudio Marini per violenza sessuale. Infine, Nicola Barraco ha raccontato la storia di Assane Gnoukouri, ex giocatore dell’Inter finito a sua insaputa al centro dell’inchiesta sui baby calciatori africani. Lo scorso martedì Le Iene aveva invece ottenuto 1.409.000 spettatori per il 9.9% di share.