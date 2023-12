Ascolti tv, il GF si conferma al primo posto. Porro chiude in calo al 4,4%

Ascolti tv ieri 11 dicembre 2023: Quarta Repubblica cala a 634mila spettatori per il 4,4% di share

Il Grande Fratello dopo un periodo difficile non solo si conferma al primo posto negli ascolti tv del lunedì ma registra anche numeri superiori rispetto a sette giorni fa. Il reality di Canale 5 ieri ottiene infatti 2.905.000 spettatori per il 22.4% di share. Lo scorso lunedì Alfonso Signorini aveva invece raggiunto 2.779.000 spettatori per il 21.2% di share.

Nicola Porro invece non può festeggiare. Quarta Repubblica ieri ha chiuso con 634.000 spettatori per il 4.4% di share. Lo scorso lunedì il talk di Rete 4 aveva invece interessato 773.000 spettatori per il 5.3% di share.