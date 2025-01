Ascolti tv, Domenica In di Mara Venier finisce ko contro Silvia Toffanin (nella puntata... che perde Servillo - video)

Ascolti tv ieri 12 gennaio 2025: Domenica In di Mara Venier cala Verissimo di Silvia Toffanin non perde colpi

Domenica In è sceso vistosamente a 2.304.000 spettatori (17.2%) nella prima parte, 2.028.000 spettatori (16.8%) nella seconda parte e 2.103.000 spettatori (17.4%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. La scorsa domenica il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Mara Venier aveva raggiunto 2.403.000 spettatori (17.41%) nella presentazione, 2.954.000 spettatori (22.15%) nella prima parte, 2.496.000 spettatori (20.68%) nella seconda parte e 2.032.000 spettatori (16.71%) nell'ultima parte.

Nella puntata di domenica 12 gennaio 2025 Toni Servillo avrebbe dovuto presentare insieme a Ficarra e Picone il nuovo film "L'abbaglio" di Roberto Andò. L'attore partenopeo però non si è presentato in studio e il motivo è stato presto spiegato daa Ficarra: "Era qui con noi, ma è dovuto andare via perché aveva un impegno e visto che ci sono stati troppi ritardi sulla scaletta, non poteva rimanere oltre. Ci teneva tantissimo e non mancherà di tornare. Ci sono state incomprensioni di orario. Tra meno di un'ora ha uno spettacolo al teatro Argentina". Poi la telefonata in diretta (leggi e guarda qui)

Verissimo invece su Canale 5 sale negli ascolti tv del pomeriggio a 2.532.000 spettatori (21.3%) nella prima parte, 2.699.000 spettatori (20.4%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 2.692.000 spettatori (18.5%) nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo. Verissimo – Le Storie la scorsa domenica il programma di Silvia Toffanin aveva interessato 1.786.000 spettatori (14.85%) nella prima parte, 2.095.000 spettatori (15.69%) nella seconda parte e 2.448.000 spettatori (16.76%) ne I Saluti.