Ascolti tv, Ore 14 vola con la svolta nel caso di Chiara Poggi. Frena la Vita in Diretta di Matano

Ascolti tv ieri 12 marzo 2025: La Vita in Diretta frena ancora e Pomeriggio Cinque risale

La Vita in Diretta su Rai1 scende ancora a 1.842.000 spettatori (19%) nella presentazione e 2.395.000 spettatori con il (21.8%) nel programma. Alberto Matano il martedì aveva raggiunto 1.866.000 spettatori (21.1%) nella presentazione e 2.308.000 spettatori (22.2%) nel programma.

Su Canale 5 striscia di Amici resta stabile a 1.750.000 spettatori (18.1%). Il talent di Maria De Filippi nella puntata precedente aveva registrato 1.601.000 spettatori (18.1%).

Sulla stessa rete Pomeriggio Cinque invece cresce a 1.355.000 spettatori (13.9%) nella prima parte e 1.300.000 spettatori (12%) nella seconda parte (I Saluti a 1.362.000 e l’11.2%). Nella precedente puntata Myrta Merlino aveva intrattenuto 1.163.000 spettatori (13%) nella prima parte e 1.178.000 spettatori (11.5%) nella seconda parte (I Saluti a 1.239.000 e il 10.6%).

Ore 14 su Rai2 ancora in versione ridotta per la gara Tirreno-Adriatico di ciclismo fa un balzo in avanti a 1.314.000 spettatori (10.7%). Milo Infante nella precedente puntata aveva interessato 1.018.000 spettatori con (8.8%).

Sulla stessa rete La Porta Magica si migliora a 424.000 spettatori (4.3%). Il martedì Andrea Delogu aveva chiuso con 351.000 spettatori (3.8%).