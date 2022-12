Ascolti TV ieri 13 dicembre 2022: oltre 10 mln per la semifinale dei Mondiali

Ascolti TV ieri 13 dicembre 2022: Le Iene chiudono l'anno con 1.39 milioni di spettatori per il 10,8% di share

Non c'è stata competizione ieri sera negli ascolti TV per la prima serata. Rai1 stravince con la semifinale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Croazia, che ha incollato al video 10.284.000 spettatori pari al 44.5%. A seguire Il Circolo dei Mondiali con 2.531.000 spettatori e il 14.1% di share. Lontanissimo Italia 1 con Le Iene, visto da 1.393.000 spettatori con il 10.8% di share. A breve distanza invece Canale 5 con la prima TV del film Downton Abbey, visto da 1.571.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 dicembre 2022 per le altre reti: Herbie, il Super Maggiolino su Rai2 con 1.359.000 spettatori (7.1%), CartaBianca su Rai3 con 1.277.000 spettatori (7.8%), Zona Bianca su Rete 4 con un a.m. di 702.000 spettatori (4.7%), La Figlia del Generale su La7 con 558.000 spettatori (2.9%), Natale a Rocky Mountain su TV8 con 522.000 spettatori (2.8%), Il Professor Cenerentolo sul Nove con 396.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 13 dicembre 2022 nell'access prime time

Canale 5 vince negli ascolti TV ieri 13 dicembre 2022 nell'access prime time con Striscia la Notizia, che registra una media di 3.282.000 spettatori con uno share del 13.8%, NCIS su Italia 1 con 1.073.000 spettatori (4.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.064.000 spettatori (4.5%), Stasera Italia su Rete 4 con 685.000 spettatori (2.9%) nella prima parte e 790.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.253.000 spettatori (5.3%).