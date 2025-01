Ascolti tv, Grande Fratello perde sempre: Il conte di Montecristo (come Leopardi) lancia Rai1. Porro brucia Giletti sulla ripartenza / Top e Flop

Ascolti tv ieri 13 gennaio 2025: Il Grande Fratello cala. Il conte di Montecristo come Leopardi, Rai1 trionfa

Rai1 mantiene la prima posizione negli ascolti tv in prima serata con Il conte di Montecristo, che ha appassionato 5.005.000 spettatori pari al 26.9% di share.

A seguire il Grande Fratello su Canale 5, che scende a 2.260.000 spettatori per il 17% di share. Alfonso Signorini nella precedente puntata (di mercoledì) con la concorrenza della miniserie Leopardi - Il pote dell'Infinito aveva ottenuto 2.632.000 spettatori (19.81%) ma non era bastato a vincere la sfida con Rai1.

Sul gradino più basso del podio si piazza il film The Avengers su Italia 1 con 1.235.000 spettatori per il 7.2% di share.

Ascolti tv, Giletti sconfitto da Porro

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti su Rai3 torna con 724.000 spettatori (4.2%) e viene battuto da Quarta Repubblica: il programma di Nicola Porro su Rete 4 riparte nel nuovo anno con 722.000 spettatori (4.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 13 gennaio 2025 per le altre reti

Boss in incognito su Rai2 con 1.089.000 spettatori (6.3%), In viaggio con Barbero su La7 con 1.101.000 spettatori (5.4%), Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 496.000 spettatori (2.5%), Sinceramente Persia One Milf Show sul Nove con 619.000 spettatori (3.2%).