Ascolti TV ieri 13 novembre 2022: Zona Bianca batte di misura Non è l'Arena

Ascolti TV ieri 13 novembre 2022: il talk di Brindisi batte quello di Giletti con 610mila spettatori per il 4,4% di share

Rai1 è al primo posto negli ascolti TV della domenica con Atto di Fede, che ha conquistato 3.228.000 spettatori pari al 18.7% di share. Medaglia d'argento per Che Tempo che Fa su Rai3 con 2.276.000 spettatori pari ad uno share dell’11.6%. Che Tempo che Fa – Il Tavolo raggiunge 1.440.000 spettatori (9.5%). Terzo posto per Il Gladiatore su Canale 5 con 1.692.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 novembre 2022 per le altre reti: l’incontro di tennis Nadal-Fritz su Rai2 con 398.000 spettatori (2.1%), Le Iene Presentano: Inside ha su Italia 1 con 1.277.000 spettatori (7.1%), Zona Bianca su Rete 4 con 610.000 spettatori (4.4%), Non è L’Arena su La7 con 606.000 spettatori (4,3%), il Gran Premio di San Paolo di F1 su TV8 con 1.347.000 spettatori (7.4%), Il Contadino cerca Moglie sul Nove con 414.000 spettatori (2,2%).

Ascolti TV ieri 13 novembre 2022 nell'access prime time

Su Rai1 si mantiene al primo posto negli ascolti TV ieri 13 novembre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno con 4.499.000 spettatori il 22,7% di share. Seguono sulle alte reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 3.031.000 spettatori (15.3%), Controcorrente su Rete 4 con 935.000 spettatori nella prima parte (4.7%) e 792.000 spettatori (4%) nella seconda e In Onda su La7 con 730.000 spettatori (3,7%).