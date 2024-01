Ascolti tv, Verissimo batte Venier con Bruganelli e vola al 21,4%

Ascolti tv ieri 14 gennaio 2023: Domenica In si conferma a 2.9 milioni di spettatori per il 20.5% di share

Mara Venier perde la sfida negli ascolti tv con Sivlia Toffanin. Domenica In arriva 2.541.000 spettatori (16.8%) nella presentazione, 2.919.000 spettatori (20.5%) nella prima parte, 2.566.000 spettatori (19.8%) nella seconda parte e 2.271.000 spettatori (17.6%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. La puntata è diventata virale per la polemica sull'esibizione di Nicola di Bari. Sui social infatti si è scatenata una certa indignazione per come il programma ha gestito l'artista pugliese.

Settimana scorsa Mara Venier su Rai1 era arrivata a 2.519.000 spettatori (15.8%) nella presentazione, 2.923.000 spettatori (19.5%) nella prima parte, 2.484.000 spettatori (18.4%) nella seconda parte e 2.057.000 spettatori (15.6%) nell’ultima parte.

Verissimo invece sale a 2.768.000 spettatori (21.4%) nella prima parte e 2.612.000 spettatori (17.8%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Il programma di Canale 5 la scorsa settimana aveva chiuso con 2.592.000 spettatori (19.3%) nella prima parte e 2.502.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte.