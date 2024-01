Domenica In, critiche a Nicola di Bari: canta ma qualcosa va storto. Ecco cosa

Domenica In, piovono critiche su Nicola di Bari: canta ma... qualcosa va storto

La puntata di Domenica In del 14 gennaio è stata ricca di colpi di scena, alcuni non particolarmente apprezzati. Come quello accaduto durante il ritorno in televisione di una assoluta icona della musica italiana, Nicola Di Bari, che vinse due festival di Sanremo consecutivi.

Proprio durante la sua esibizione infatti, secondo i fan di Domenica In che commentavano in presa diretta quanto accadeva su X, qualcosa non è andato esattamente per il verso giusto. Nicola Di Bari ha cantato in playback, un playback che però molti hanno ritenuto essere troppo sfacciato. "Ma fare cantare Nicola Di Bari in playback con una versione di quando era giovane di Zingara in spagnolo è veramente imbarazzante", commentava un utente. A fargli eco un secondo: "Il playback direttamente sulla versione del 1969 è meraviglioso". "Anche il playback era in bianco e nero", aggiungeva con sarcasmo Lele. "Nel playback di Nicola Di Bari si sente pure l'effetto della puntina del giradischi perché non esiste neppure un file audio in formato Mp3!", concludeva un ultimo utente. E, come questi, tanti altri commenti.