Myrta Merlino, fuorionda di fuoco: "Tutti i giorni stesse condizioni". VIDEO

Myrta Merlino, altro fuorionda di fuoco dopo Bianca Berlinguer: "Tutti i giorni nelle stesse condizioni". VIDEO

Myrta Merlino sbotta, in una maniera “pacata”, a Pomeriggio Cinque mentre sta andando in onda il primo servizio della puntata di oggi. Ignara di avere il microfono ancora acceso, il suo chiaro dissenso viene di fatto sentito anche dai telespettatori di Canale 5. “Ragazzi, però, perché tutti i giorni… Posso dire? Fa ridere che tutti i giorni siamo nelle stesse condizioni“ lamenta la conduttrice dopo aver lanciato il servizio sul tragico incidente di Trento che ha coinvolto due mamme con i loro bambini. La Merlino si è rivolta al gruppo di lavoro, al dietro le quinte della trasmissione, dove evidentemente le cose non vanno come vorrebbe. Quale (altra) grana avrà così scomodato Myrta? Sono giorni particolarmente accesi nello studio del Centro Palatino di Roma, da dove va in onda anche Bianca Berlinguer, “beccata” da Striscia la Notizia mentre manifesta disappunto con la sua squadra.