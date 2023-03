Ascolti TV ieri 14 marzo 2023: Belve non sfonda ma batte la Berlinguer

Ascolti TV ieri 14 marzo 2023: diMartedì è il primo talk con 1.18 milioni di spettatori per il 6,6% di share

Canale 5 stavince negli ascolti TV con l'incontro Porto-Inter di Champions League, seguita da 4.678.000 di tifosi pari al 21.8% di share. Rai1 si piazza al secondo posto per due giorni di fila con l’ultima puntata della fiction Sei Donne – Il Mistero di Leila, che ha appassionato 3.111.000 spettatori pari al 15.8% di share. Le Iene su Italia 1 anche senza Belen Rodiriguez sono terze con 1.197.000 spettatori e l’8.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 14 marzo 2023 per le altre reti: Belve su Rai2 con 1.062.000 spettatori (5.5%), CartaBianca su Rai3 con 883.000 spettatori (5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 850.000 spettatori (5.7%), diMartedì su La7 con 1.188.000 spettatori (6.6%), Black or White su TV8 con 339.000 spettatori (1.8%), Corpi da Reato sul Nove con 383.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 14 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende però il primo posto negli ascolti TV ieri 14 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.436.000 spettatori con il 21.1% di share. Soliti Ignoti arriva a 4.573.000 spettatori con il 20.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 4.225.000 spettatori (19.7%), NCIS su Italia 1 con 1.427.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.606.000 spettatori (7.4%), Stasera Italia su Rete 4 con 901.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 941.000 spettatori (4.1%),nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.390.000 spettatori (6.2%).